Siteler'i rahatlatacak projenin temeli atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siteler’deki sıkışıklığı gidermeyi amaçlayan ve 5 bin kişiye iş kapısı olacak Elmadağ Mobilyacılar OSB’sinin altyapı inşaatının temelini attı.

Elmadağ Mobilyacılar OSB, tamamlandığında Ankara’nın 12. OSB’si olacak.

Temel atma töreni öncesi dua edildi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni yapıldı. Önceki gün yapılan törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ile Zeynep Yıldız, TESK Başkanı Bendeki Palandöken, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı aynı zamanda ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç,

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ve çok sayıda esnaf ile davetli katıldı.

“SİTELER YETERSİZ KALIYOR”

Ankara’nın 12. OSB’sinin temel atma töreninde konuşan Bakan Varank, mobilyanın kalbi olarak bilinen Siteler’in 5 binin üzerinde işletmeyle en büyük üretim merkezlerini olduğunu; ancak altyapısının ve kurulu atölyelerinin sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve yetersiz kaldığını kaydetti. Bakan Varank, “Hammadde depolama alanlarının yetersizliği, enerji ve nakliye sorunları, teknoloji yetersizlikler aslında sanayicimizin sırtında bir yük oluşturuyor. İşte sanayicimizin sırtından bu yükü kaldırıyoruz“ ifadelerini kullandı.

“OSB’LERE KREDİ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Bakan Varank konuşmasında, son iki haftadır Türkiye dört bir tarafında açılışlar yaptıklarını ve temeller attıkları bilgisini vererek, “Gittiğimiz her yerde, ülkemiz ve ekonomimiz adına güzel kazanımlara vatandaşlarımızla beraber şahitlik ediyoruz” dedi. Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak OSB’nin altyapı çalışmalarına kredi desteği sağladıklarını, sonrasındaki tüm süreçlerde de katkı sunduklarını aktardı.

“SİTELER’DE 5 BİNİN ÜZERİNDE İŞLETME VAR”

Bakan Varank konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Elmadağ OSB, üretimin şehrin merkezinde kalmasından dolayı oluşan sorunları giderecek. Malumunuz Siteler, 5 binin üzerindeki işletmeyle Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük mobilya üretim merkezlerinden bir tanesi konumunda. Ancak oradaki alt yapı ve kurulu atölyeler, şu anda sanayicimizin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil. Özellikle üretimin şehrin merkezinde kalması birtakım handikapları da beraberinde getiriyor. Hammadde depolama alanlarının yetersizliği, enerji ve nakliye sorunları, teknoloji yetersizlikler aslında sanayicimizin sırtında bir yük oluşturuyor. İşte sanayicimizin sırtından bu yükü kaldırıyoruz””

5 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI OLACAK

“OSB’miz, doğu-batı yol aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısı ile benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah 5 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturacak. 2002 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracat yapabilen Ankara, 2020 yılında ihracatını 8 milyar dolara yükseltmiş durumda. İhraç ettiği ürünlerin başında da otomotiv, kimya, havacılık ve uzay gibi yüksek teknolojili sektörler yer alıyor. Ankara’da sanayi sektörlerinde çalışan kayıtlı istihdam, 2007’den bu yana yüzde 31 oranında artarak 220 bin kişiye ulaştı. Bu gelişmelere paralel olarak başkentimizin sınai milli hasılası da sabit fiyatlarla 3 kat artarak 100 milyar lirayı geçti.”

İHRACATIMIZA KATKIDA BULUNACAK

Ankara Valisi Vasip Şahin ise “Bugün Siteler, temel atma töreniyle birlikte gerçek bir sanayici hüviyetine ulaşacak. Tebrik ediyorum. Ankara, sadece idare, eğitim, sağlık merkezi değil, aynı zamanda çok ciddi bir sanayi merkezi; sanayileşmiş bir şehir, sanayileşmesini de diğer şehirlere göre çok daha bilinçli ve planlı bir şekilde yapmış bir şehir. Valilik olarak biz de burada paydaşız. Burada birlikte gayret ediyoruz, birlikte çalışıyoruz. Bütün bunları kıymetli Bakanımızın destekleriyle, teşvikleriyle ve onun yol göstermesiyle yürütüyoruz. Ankara’da diğer OSB’lerin yanında bu OSB’mizde ihracatımıza çok daha fazla katkıda bulunacak. Bu OSB’nin faaliyete geçmesiyle ihracat rakamlarımızı 455 milyon dolardan 2 ila 2,5 milyar dolara çıkarmamız lazım” dedi.

“AKILLI BİR PROJE OLACAK”

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da törende yaptığı konuşmada Bakan Varank’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Taklacı, ihracat rakamlarının yükselmesi için bu projeye destek verilmesi çağrısında bulunarak, “Siteler 2010 yıllarında 15 milyon dolar ihracatı vardı şu anda 455 milyon dolar Ankara’mızın ihracat rakamları var. Bu rakamları arttırmak için bu projeyi yapmamız gerekiyordu” sözlerini kaydetti. Başkan Taklacı, projeyle ilgili bilgi vererek, şunları söyledi: “Bu proje akıllı bir proje olacak. Endüstri 4.0 dediğimiz hızlı bir sanayi bölgemiz olacak. İçerisinde hizmet alanı olarak ayırdığımız küçük sanayi sitesi yerimiz var. Burayı da küçük sanayi sitesi yapacağız. İnşallah onu da hayata geçireceğiz.” Başkan Taklacı, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

BAKAN VARANK, ARALIK İÇİN SÖZ ALDI

Konuşmanın ardından Bakan Varank, protokol ile Elmadağ Mobilyacılar OSB’nin temelini atmak için butona bastı. Ayrıca Bakan Varank, Elmadağ Mobilyacılar OSB’nin müteahhidinden, inşaatın Aralık ayının sonunda bitmesi için söz alarak, “Bütçede sıkıntı yok, hak edişleri göndereceğiz, gece de çalış” diyerek inşaatın kısa sürede bitirilmesini istedi.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA-