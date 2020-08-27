Siteler'in başı korsanlarla dertte

20 bin civarında işletmesiyle Türkiye’nin en önemli mobilya üretim bölgelerinden olan Siteler’in, vergi kaydı olmadan iş yapan “korsan” mobilyacılarla başı dertte.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, vergi ve oda kaydı olmadan Siteler’de “korsan” mobilyacılık yapan iş yerlerine karşı vatandaşları uyardı.

KAÇAK ÇALIŞAN İŞ YERLERİ ÇOĞALDI

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Başkan Taklacı, Siteler'de son günlerde "korsan" diye tabir edilen, vergi mükellefi olmayan ve komisyonculuk yapan kişilerin arttığına dikkat çekerek, "Mobilya alırken ve yaptırırken 'kayıtlı' esnaf tercih edilmeli, vergi kaydı ve oda kaydının olup olmadığı sorulmalı ki mağdur olmayın" dedi.

“SİTELER’İN KORSANLARLA BAŞI DERTTE”

Siteler'in 20 bin civarında işletmesi ve 150 binin üstünde istihdamıyla ülkenin en önemli mobilya sanayi bölgelerinden ve katma değer sağlayan ekonomilerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Taklacı şunları anlattı: “Sağlamlığı ve kalitesiyle ün yapmış Siteler mobilyasının diğer sektörlerde korsan diye tabir edilen vergi denetimsiz üretim ve komisyonculuk yüzünden başı dertte. Özellikle pandemi döneminde işyerlerinden izinli olanların çoğalması sebebiyle artış gösteren vergisiz üretim, vergi mükellefi esnafımıza büyük zarar vermekte, kayıt dışılığı artırmakta, müşteri mağduriyetlerini çoğaltmakta ve haksız rekabete yol açmakta"

“MOBİLYACILIKLA ALAKALARI YOK”

“Mobilyacılıkla alakası olmayan ya da bu mesleğe hasbel kader emek vermiş; ancak şimdi başka mesleklerde çalışan kişiler, vatandaşlardan mutfak, vestiyer gibi özel ölçülü işler alıp satmaya çalışıyor. Aldığı işi kağıt üzerinde çizerek fason kesim yapan yerlerde ölçülerine uygun kestirip, müşterinin evine kurulum yapmaya çalışıyorlar”

“SİTELER’E ZARAR VERİYORLAR”

“Müşteri, vergi kaydını kontrol etmediği kişileri esnaf zannederek biraz da hesaplı olduğunu düşünerek iş yaptırmış; ancak ya teslim olmamış ya eksik ya da ayıplı ürün satışı yapılmış mağdur olmuş. Korsanların sipariş fişi yok, tahsilat makbuzu yok, fatura, vergi, oda kaydı yok. Müşteriler tarafından bu kayıtsız esnaflardan yoğun bir şekilde şikâyet mevcut. Bu tür iş yapanlar vatandaşı mağdur etmekte, ülke ekonomisine büyük zarar vermekte ve yıllardır sağlamlığı ve kalitesi ile ün yağmış Siteler markasını zedelemektedir”

KAYITLI ESNAFLAR TEPKİLİ

Başkan Taklacı, ahilik kültürüyle yetişmiş, tüm yasal yükümlülükleri yerine getiren, müşterisini veli nimeti sayan, yıllar sonra bile yaptığı ürünün arkasında sapasağlam duran ve ustalıklarıyla dünyayı kıskandıran esnaf ve sanatkarların bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

“HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Bu denetimsizliğe bir an önce son verilmesini isteyen Taklacı, "Mobilya alırken ve yaptırırken 'kayıtlı' esnafı tercih edilmeli, vergi kaydı ve oda kaydının olup olmadığı sorulmalı ki mağduriyet oluşmasın. Sicil numaralarını öğrenip odamızdan işletme hakkında bilgi alarak iş yaptırmalı. Korsan iş yapanlar maliyeye bildirilmeli ve haksız kazancın önüne geçilmeli" dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-