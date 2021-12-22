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Sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye, ağır yaralandı

GAZİANTEP'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyata alındı. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye, ağır yaralandı

Beştepe Mahallesi’nde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı.

Öte yandan, pitbull cinsi köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı. Köpekleri besleyen biri kadın 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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