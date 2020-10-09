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Sivas Belediyesi'nden öğrencilere internet paketli tablet

SİVAS Belediyesi kent merkezinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla tablet bilgisayar dağıtımı yaptı.
Sivas Belediyesi'nden öğrencilere internet paketli tablet

Sivas Belediyesi'nce, imkanı kısıtlı öğrencilere yönelik internet paketli tablet bilgisayar dağıtımı düzenlenen törenle başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öncelikle il merkezinde uzak eğitime erişim noktasında sıkıntı çeken, tableti veya evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına böyle bir proje başlattıklarını belirterek, "Standartlara uygun, içinde 12 ay boyunca 30 GB internet paketi yüklü tabletlerimiz öğrencilerimize bugünden itibaren ulaşmaya başlıyor. Sivas genelinde yapılan müracaatları değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken sürece muhtarlarımızı ve okul müdürlerimizi dahil ettik. Ortaya çıkan tüm ihtiyaç sahibine ve benim tabletim yok, eğitime erişim sağlayamıyorum mazeretini ortadan kaldırmak adına herkese tabletlerini ulaştırmış olacağız. Ucu açık, bir sayı sınırı koymadık. Kriterleri belli, evdeki öğrenci sayısı, gelir durumu ve sosyo-ekonomik durumları değerlendirerek ihtiyaç sahibi her öğrencimize tablet desteği sağlıyoruz. İlk hafta 2 bin adet dağıtacağız çünkü tablet bulmakta zorlanıyoruz. 15 Ekim itibari ile Sivas merkezde tablet ve internet nedeniyle eğitimine ulaşamayan öğrencilerimize tüm tabletleri dağıtmış olacağız" dedi.

​'KÖYLERE DE ULAŞTIRILACAK'

Müracaat sayısında bir sınırlandırma yapmadıklarını ifade eden Bilgin, "Okul müdürleri ve muhtarlarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık. Çünkü eğitime ulaşım konusunu en çok okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz biliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden gelen listeyle bize yapılan müracaatlar arasında muhtarlarımızın da görüşünü alarak böyle bir değerlendirme yaptık. İlk etapta yaklaşık 4 bin öğrencimize tablet vereceğiz. Bunun dışında bize ulaşamayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz varsa onlara da ulaşmaya çalışacağız. İlk hedefimiz Ekim ayının 20'sine kadar 4 bin öğrencimize tabletini ulaştırmış olmak. Şimdilik il merkezine yönelik çalışıyoruz. Köyler için de Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük. EBA destek noktasında bir ihtiyaç olursa köylerde ve ilçelerde EBA destek noktası oluşturmak için Sivas Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Tablet alan öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek Sivas Belediyesi'ne teşekkür etti.

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