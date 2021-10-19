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Sivas Gemerek'te icradan satılık tarla

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Yeşilöz köyü, Kapaklı mevkiinde bulunan 23.490 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor. Sivas Gemerek'te icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 46 bin 981 TL.
Sivas Gemerek'te icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Yeşilöz köyü, Kapaklı mevkiinde bulunan 23.490 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor. 

Sivas Gemerek'te icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 46 bin 981 TL.

Satış ihalesi işlemi Gemerek İcra Müdürlüğünce yapılacak.

Birinci Satış Günü: 27.12.2021 14:00

İkinci Satış Günü: 27.01.2022 14:00

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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