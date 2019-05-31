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Sivas Keçiören’e konuk oldu

Keçiören Belediyesi tarafından hem Anadolu’nun ilerini tanıtmak hem de eski Ramazanları yaşatmak amacıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin konuğu Sivas oldu.
Sivas Keçiören’e konuk oldu

Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından Ali Toprak’ın ilahi konseriyle başlayan gecede Sivas Kültür Evinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Sivas milletvekilleri Semiha Ekinci ve Habib Soluk, Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) Başkanı Alpaslan Kayapınar tarafından gerçekleştirildi.

SİVAS, CUMHURİYETİMİZİN KÜLLERİNDEN DOĞDUĞU YERDİR

Sivas’ın edebiyata ve birçok kültüre önemli katkılar sunduğunu, değerli sanatçılar yetiştirdiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sivas gönül gözüyle gören, sevgi insanı Aşık Veysel’in memleketidir. Türk diline önemli katkılar sunan alevi ozanların, şairlerin, Pir Sultan Abdal’ın, Abdal Musa’nın şehridir. Vatan, millet sevdalısı, Anadolu çocuğu Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehridir. Hepsinin mekânı cennet olsun.

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Sivas aynı zamanda Samsun, Amasya ve Erzurum’un ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin küllerinden doğduğu yerdir. Devletimizin şekillenmesindeki önemli merkezlerdendir. Bu duraklardan biri de Keçiören’dir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya geldiğinde Keçiören’de kalmış, Kurtuluş Savaşı’nı buradan yönetmiştir. İlk genelkurmay karargâhı Keçiören’dedir. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz. Yiğitlere, kahramanlara, bu devleti bizlere canı pahasına bırakanlara selam olsun.”
 

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