Sivas ve Kayseri'de depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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