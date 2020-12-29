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Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına 'siyah sayfalı' tepki

Sivas'ta yerel gazeteler, Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçındaki hakem yönetimine tepki amacıyla spor sayfalarını siyah renkte bastı.
Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına 'siyah sayfalı' tepki

Yerel gazeteler, Sivasspor'un 3-0 yenildiği karşılaşmada Beşiktaş'ın attığı ilk goldeki tartışmalı pozisyon nedeniyle orta hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Ekspres Gazetesi, "Türk futbolu için kara gece" manşetiyle siyah renkte bastığı spor sayfasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor maçında yaşanan hakem skandalına Sivas Ekspres gazetesi olarak sessiz kalamayız. Hiç kimse Sivas'ı, Sivaslıyı ve şehrin en büyük markası Sivasspor'u bu tür rezaletlerle göz göre göre yok sayamaz. Eğer şampiyon beli ise ya da birileri şampiyon takımı kendileri belirliyorsa o zaman bizler niye bu büyük mücadeleyi veriyoruz?"

Sivas kamuoyunun şehirlerine yapılan haksızlığı gördüğü vurrgulanan haberde, "Bu VAR niye VAR, kime VAR bilmiyoruz." ifadelerine de yer verildi.

"Sayenizde Türk futbolu bitti" manşetini siyah zeminli sayfasına taşıyan İrade Gazetesi ise haberinde hakem kararlarına, "Beşiktaş-Sivasspor maçında yaşanan hakem skandalına sessiz kalamayız. Milyonların gördüğü taç pozisyonunu Arda Kardeşler, Ali Sayğın Öğel, Hakan Yemişken, Bülent Birincioğlu, VAR hakemi Koray Gençerler ve A VAR hakemi Ceyhun Sesigüzel nasıl süzemez, nasıl göremez." şeklinde tepki gösterdi.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından gazetelerin sayfalarını paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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