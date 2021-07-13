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Sivas Zara’ya tribün ve futbol sahası yapılıyor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce Zara’ya 500 kişilik tribün, futbol sahası ve ikili soyunma odası yaptırılıyor. Sözkonusu iş için ihaleye çıkıldı.
Sivas Zara’ya tribün ve futbol sahası yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sivas Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce Zara’ya 500 kişilik tribün, futbol sahası ve ikili soyunma odası yaptırılıyor. 

Zara'ya tribün ve futbol sahası yapım işi için ihaleye çıkıldı. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.07.2021

İhaleyi kazanacak firma ile 3 gün içinde sözleşme imzalanacak. İşin teslim süresi ise maksimum 100 gün.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 

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