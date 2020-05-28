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Sivas'ın kıraç topraklarında lavanta yetiştirilecek

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "300 Proje, 300 Fikir" projesi kapsamında, Şarkışla ilçesinde kıraç araziye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle lavanta bahçesi kuruldu.
Sivas'ın kıraç topraklarında lavanta yetiştirilecek

Sivas Valiliğinin başlattığı "300 Proje, 300 Fikir" projesi kapsamında Şarkışla ilçesinde kıraç ve tarıma elverişli olmayan toprakların lavanta bahçesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdürlüğü ilk etapta Gümüştepe köyünde belirlenen 5 dönümlük kıraç arazi üzerine 65 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75'ini finanse ettiği lavanta bahçesinin örnek olarak ilçedeki diğer verimsiz kıraç topraklarda da yaygınlaştırılması ve gelecek yıllarda ilçeye ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdür Vekili Furkan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın kullanılan ve büyük getirisi olan lavanta çiçeğinin Şarkışla'da üretilip, yetiştirilmesi için proje hazırlandığını söyledi.

Çiftçilikle uğraşan Tunçdemir ailesine ait 5 dönümlük kıraç arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün maliyetin yüzde 75'ini karşıladığı lavanta fidelerinin dikildiğini belirten Yurt, fidelerin Çorum'dan getirildiğini aktardı.

Kıraç ve susuz araziler değerlendirilecek
Yurt, arazi ve toprak yapısına bağlı olarak lavantanın çok sayıda çeşidinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fidelerin dikimini aynı aileden 5 kişi gerçekleştirdi ve sulama sistemlerini çekiyorlar. Lavanta ilçemizde çok bilinmeyen bir tür. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yapmak istedik. İnşallah 2 yıl sonra da bunun ekonomik getirisi olacak. Kıraç arazisi olan, tarıma çok elverişli olmayan arazisi bulunan vatandaşlarımızın da buradaki çalışmalardan sonra taleplerini almayı düşünüyoruz."

Ailecek projeyi yürütecekler
Tarla sahibi Oğuz Tunçdemir ise projeye desteklerinden dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan ve Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'e teşekkür etti.

İlk kez lavanta üretimi yapacakları için heyecanlı olduklarını anlatan Tunçdemir, "Uzun süredir farklı bitkiler araştırıyorduk, yeni bir şeyler yapalım diye uğraşıyorduk. Elimizden geldiğince uğraş gösteriyoruz. Umarım ektiğimize, verdiğimiz emeğe değer ve değeceğini ümit ediyoruz. Böyle bir uğraşa dahil olduk, inşallah sonuna kadar götürürüz." diye konuştu.

Tunçdemir'in eşi Melike Tunçdemir de ailecek projede yer aldıklarını belirterek, "Çocuklarla buradayız, ekim yapıyoruz ve toprakla iç içeyiz. Hepimiz de mutluyuz, enerjimizi atıyoruz, güzel bir verim almak için uğraşıyoruz." dedi.

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