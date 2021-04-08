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Sivasspor Antalya deplasmanında rahat kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendi.
Sivasspor Antalya deplasmanında rahat kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği mücadelenin 1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan uzak noktaya ortasında ceza sahasında topla buluşan Boyd, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

6. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in Camara'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fredy, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

36. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kalenin sağından kullandığı taç atışıyla ceza sahasına gönderdiği ve seken topa Antalyasporlu hiçbir futbolcu müdahalede bulunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı
47. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topa yükselen Yatabare, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-3.

58. dakikada Gradel'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin'in müdahalesi sonrası top kornere çıktı.

67. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Fredy, sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan bir kez daha ağlara gönderdi: 2-3.

88. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasında kale önünde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

90+3. dakikada Kone'nin pas verdiği Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda top, kaleci Boffin'in sağından filelere gitti: 2-4.

Mücadele konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Antalyaspor Kulübü, Antalya Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Maç öncesi AA'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan kutlama pankartı stada asıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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