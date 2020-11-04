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Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak.
Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.

Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak. 

Villarreal liderliğini sürdürdü 
Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor. 

Sivasspor'un Avrupa'daki golcüleri 
Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu. 

Sivasspor'un Avrupa karnesi 
Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk edecek kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı
- Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki 10 golü 8 farklı oyuncudan geldi

Kaynak: Haber Kaynağı
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