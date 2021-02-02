Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sivasspor'da karşılaşma öncesi Marcelo Goiano ve Claudemir sakatlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayacak, Aaron Appindangoye ve Kayode'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Kırmızı-beyazlılarda Robin Yalçın da kart cezası nedeniyle yarın ki maçta forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare, Uğur Çiftçi ve Aaron Appindangoye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 24. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma şansı bulamayacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5'ini kazanıp, 5'inde berabere kalan ve 11'ini kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20 puana sahip.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.