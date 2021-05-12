  • BIST 1.441
  • Altın 491,617
  • Dolar 8,3204
  • Euro 10,0944
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 20 °C
»

Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu

Süper Lig'de bu sezon dış saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, 20 deplasman maçında 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de dış saha performansıyla göz doldurdu.

Ligin son haftasına 62 puanla 5. sırada giren ve dış sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, iç sahaya oranla deplasmanda daha başarılı bir performans sergiledi.

Dış sahada oynadığı 20 karşılaşmada 35 puan toplamayı başaran Sivasspor, iç sahada ise 19 karşılaşmada 27 puan kazandı.

Geride kalan periyotta ligde dış sahada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en başarılı takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı evinde sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 19 maçın 6'sını kazanan, 9 beraberlik alan, 4 kez mağlup olan Sivasspor, deplasmanda ise 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti, 3 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırıp kalesinde 28 gol gören Sivasspor, iç sahadaki 19 maçında 17 gol attı, 14 gol yedi.

Sivas temsilcisi evindeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Yılmaz Fransa'da yılın futbolcusu adayları arasına girdi11 Mayıs 2021 Salı 14:47
  • Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı11 Mayıs 2021 Salı 11:36
  • TFF 1. Lig'de bu sezon hakemlerin kart tercihi, son 10 sezonun gerisinde kaldı11 Mayıs 2021 Salı 11:35
  • Adana Demirspor Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor11 Mayıs 2021 Salı 11:35
  • Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi'ne hazır11 Mayıs 2021 Salı 10:50
  • Metin Öztürk, ekibi ile toplandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:45
  • Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:35
  • Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:34
  • Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:40
  • Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti