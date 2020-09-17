Sivasspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda pazar günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde öğlen saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum'a hareket edecek.