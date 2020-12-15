Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fredy, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

14. dakikada Max Gradel'in sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Kayode kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Amilton, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya önce penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu ekrandan izledi ve penaltı kararını iptal etti.

32. dakikada Hakan Arslan'ın topuk pasında topla buluşan Kayode, sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

35. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

41. dakikada Max Gradel, sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Gradel'in sert şutunda kaleci Boffin, son anda topu kornere çeldi.

55. dakikada Sam'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan attığı pasla ceza alanı içinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

74. dakikada Hakan Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Max Gradel, sol kanattan ceza alanına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

76. dakikada Nuri Şahin'in pasında soldan ceza sahasına giren Orgill'in sert vuruşunda, kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Samassa sağına gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. haftada Göztepe'ye 1-0 ve 12. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, evindeki 6 maçta da galip gelemedi.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.