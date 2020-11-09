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Sivasspor evinde galibiyeti unuttu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sahasında galibiyete hasret kaldı.
Sivasspor evinde galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Galatasaray'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 

Sivas temsilcisi, Süper Lig'de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı. Sivasspor'a, sahasındaki son üç puanı getiren golleri Arouna Kone ve Mustapha Yatabare kaydetmişti.

Sivasspor, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından evinde maç kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Evinde 3 kez yenildi, 1 beraberlik aldı 
Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı.

Ligde 6. haftada evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahada dün Galatasaray'a 2-1 kaybederek evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa dün Galatasaray karşısında kaydetti. 

Geçen sezon 17 maçta 2 yenilgi aldı 
Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftada maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı sergileyemedi.

Sivas ekibi, geride kalan haftalarda deplasmanda ise daha başarılı bir grafik çizdi.

Kırmızı-beyazlılar bu periyotta dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, ligde 4. haftasını maç oynamadan (bay) geçtiği bu periyotta deplasmanda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı, rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve kalesinde 3 gol gördü. 

Sivasspor 2006-2007 sezonundaki iç saha başarısızlığını tekrarladı
2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de 14 sezondur mücadele eden Sivasspor, iç sahada 4 maçlık periyotlardaki en başarısız ikinci sezonunu geçiriyor.

Kırmızı-beyazlılar, evindeki aynı başarısızlığı 2006-2007 sezonunda da yaşamıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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