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Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Ligde en son 18. haftada iç sahada Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da 3 puan alamadı.

Gaziantep galibiyetinin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Fenerbahçe ile aynı skorla puanları paylaştı.

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1 yenildi.

Ligin 23. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, galibiyet hasretini dün deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında sonlandırdı.

Ligde inişli çıkışla bir grafik sergileyen Sivas ekibi, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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