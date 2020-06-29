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Sivasspor iç sahada 16 maçtır süren yenilmezlik serisini yitirdi

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor'un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu.
Sivasspor iç sahada 16 maçtır süren yenilmezlik serisini yitirdi

Bu sezon geride kalan periyotta evinde yenilmeyen tek takım olan kırmızı-beyazlılar, bu unvanını Kayserispor karşısında yitirdi.

Kayserispor'a sahasında 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 2'si geçen sezon, 14'ü de bu sezon olmak üzere 16 maçlık iç sahada yenilmezlik serisine sahipti.

Sivasspor, bu sezon iç sahadaki 15 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Ligde 52 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe'yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini Kayserispor karşısında yaşayan Sivasspor, şampiyonluk yarışında da çok önemli 3 puan kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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