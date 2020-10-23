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Sivasspor İspanya deplasmanında kaybetti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, İspanyol ekibi Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup oldu.
Sivasspor İspanya deplasmanında kaybetti

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Villarreal'e konuk oldu.

5. dakikada karşılamanın ilk önemli pozisyonunu yakalayan Villarreal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına kadar giren Bacca'nın şutunda kaleci Samassa topu kurtardı.

10. dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.

13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Samassa'nın çeldiği topu ağlara gönderen Japon futbolcu Takefusa Kubo, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

20. dakikada Sivasspor defansının hatasını değerlendiren Villarreal'de Takefusa Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde buluştuğu topa iyi vuran Bacca skoru 2-0 yaptı.

26. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yatabare ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Rulli, son anda uzanarak topu kornere attı.

33. dakikada Villarreal defansının hatasını iyi değerlendiren ve ceza sahasına süratli giren Kayode, topu ağlara göndererek, skoru 2-1'e getirdi.

34. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasında Bacca'yı düşürdüğü pozisyonda Polonyalı hakem Raczkowsk penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa'nın sağ köşeye uzanarak kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan ceza sahasında topla buluşan Ruben Pena'nın şutunu son anda ayak koyan defans önledi.  

43. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye atarak skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı
50. dakikada ev sahibi takımın sağ kanatta köşe çizgisine yakın mesafeden Takefusa Kubo ile kullandığı serbest vuruşta, kale çizgisi önünde Coquelin'in kafa vuruşunda kaleci Samassa rahat bir şekile topu kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Takefusa Kubo'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Juan Foyth kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Villarreal'i 3-2 öne geçirdi.

64. dakikada Sivasspor'un sol kanatta ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Gradel, topa çok iyi vurarak ağlara gönderdi ve skora bir kez daha eşitliği getirdi: 3-3

72. dakikada gelişen Villarreal atağında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Coquelin kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

74. dakikada Moi Gomez ile gelişen Villarreal atağında ceza sahasında topla buluşan Chukwueze'nin ara pasında Alcacer, ilk vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 4-3'e getirdi.

78. dakikada Foyth'un güzel ara pasında ceza sahasında topla buluşan Paco Alcacer, oyuna girdikten 8 dakika sonra kendisinin 2. takımının 5. golünü attı.

Demir Grup Sivasspor, Avrupa Ligi'nde grubundaki ilk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildi.

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