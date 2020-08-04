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Sivasspor, Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

DEMİR Grup Sivasspor, Polonya 1'inci Lig'de Piast Gliwice takımından orta saha oyuncusu Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivasspor, Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor ilk transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen orta saha oyuncusu Jorge Felix ile kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu imza töreninde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Ağustos 1991'de İspanya'nın başkenti Madrid'te dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı. Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu forması giyen Felix son olarak Piast Gliwice forması terletti. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Polonya’da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçildi.

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