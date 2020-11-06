  • BIST 1.180
  • Altın 525,826
  • Dolar 8,4103
  • Euro 9,9379
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: İnşallah bundan sonraki karşılaşmada da 3 puan alırız

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yenerek ilk galibiyeti aldıklarını söyledi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: İnşallah bundan sonraki karşılaşmada da 3 puan alırız

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karabağ'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Daha önceki karşılaşmalarda da galibiyete çok yaklaştıklarını, ancak bu maçta 3 puanla tanıştıklarını aktaran Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Goller de atmıştık ama maalesef puan alamamıştık. Dün büyük bir başarıya imza atan Başakşehir futbolcularını ve yönetimini de kutluyorum. Dün sanki o galibiyet bizim takımımıza öz güven verdi. Bugün ilk 3 puanımızı aldık. İnşallah bundan sonraki karşılaşmada da 3 puan alırız. Özellikle İsrail'deki karşılaşma çok önemli. Çünkü burada çok basit, hiç hak etmediğimiz bir yenilgi aldığımızı düşünüyorum. O maçı kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz."

Otyakmaz, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Sivas'ta Galatasaray ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Ligde biraz geride kaldık. Bu sebeple normal yerimize dönmek için Galatasaray maçını da iyi mücadele edip kazanmak istiyoruz." dedi.

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarına da değinen Mecnun Otyakmaz, dost ve kardeş Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a başarılar diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında05 Kasım 2020 Perşembe 11:34
  • Şenol Güneş: Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak istiyoruz05 Kasım 2020 Perşembe 10:01
  • Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor05 Kasım 2020 Perşembe 09:57
  • Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı05 Kasım 2020 Perşembe 09:55
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları05 Kasım 2020 Perşembe 09:16
  • Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Hedefimiz büyüdü05 Kasım 2020 Perşembe 09:15
  • Manchester United Teknik Direktörü Soljskjaer: Bugün çok iyi değildik05 Kasım 2020 Perşembe 09:15
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda 14 karşılaşma oynandı05 Kasım 2020 Perşembe 09:14
  • İstanbul Başakşehir - Manchester United: 2-104 Kasım 2020 Çarşamba 23:03
  • Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı04 Kasım 2020 Çarşamba 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti