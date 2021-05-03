Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'a sosyal medyada atfedilen bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezondur sosyal medyada Otyakmaz'ın açıklamasıymış gibi süreklilik arz eder şekilde asılsız paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.
Otyakmaz'ın, iç sahada yapılan karşılaşmaların ardından stadyum çıkışında maç değerlendirmesi dışında hiçbir medya kuruluşuna açıklama yapmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Başkanımız ligde devam eden şampiyonluk yarışı veya hakem hatalarıyla ilgili düşüncesini paylaşmamıştır. Son günlerde sosyal medyada özellikle Fenerbahçe sayfalarında Başkanımız Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri Başkanımız hiçbir şekilde kullanmamış, kullanılan ifadeler tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."
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