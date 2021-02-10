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Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivas temsilcisi, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivasspor'da 5 eksik
Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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