Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Sivas temsilcisi, son 16 turunda da Adana Demirspor'u uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sivasspor'da 5 eksik
Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode, müsabakada forma giyemeyecek.
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