  • BIST 1.352,000
  • Altın 498,66
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0850
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Sivasspor-Petrocub maçının biletleri satışa sunuldu

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının bilet satışı başladı.
Sivasspor-Petrocub maçının biletleri satışa sunuldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadelenin biletleri Buruciye Medresesi ve Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Passolig noktasından alınabilecek.

Gişeler saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek ve "www.passo.com.tr" internet sitesinden de bilet satışı yapılacak. İnternetten alınan biletlerde sistem tarafından verilecek biletin çıktısı alınacak.

Bilet fiyatları, kale arkası tribün 25, maraton tribün 50 ve VIP tribün 70 liradan satışa çıkarıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta Petrocub'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda ağırlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rıza Çalımbay: Ülke puanı için yüzde 100 konsantreyiz25 Temmuz 2021 Pazar 23:01
  • Göztepe, Slovenyalı David Tijanic’i transfer etti25 Temmuz 2021 Pazar 22:44
  • Giresunspor, Joey Pelupessy’i kadrosuna kattı25 Temmuz 2021 Pazar 17:00
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde teniste ilk tur maçları yapıldı.25 Temmuz 2021 Pazar 15:06
  • Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi25 Temmuz 2021 Pazar 09:01
  • Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı25 Temmuz 2021 Pazar 07:51
  • Aykut Kocaman: Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:22
  • Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-024 Temmuz 2021 Cumartesi 22:16
  • Milli golfçü Can Gürdenli 'European Young Masters'da bronz madalya kazandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:11
  • Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti