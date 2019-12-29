  • BIST 113.684
  • Altın 289,393
  • Dolar 5,9525
  • Euro 6,6449
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Sivasspor sezonun ilk yarısını lider kapattı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek sezonun ilk bölümünü zirvede tamamladı.
Sivasspor sezonun ilk yarısını lider kapattı

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada soldan gelişen konuk ekip atağında Berkan Emir, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanına hareketlenen Deniz Kadah, meşin yuvarlağın uzağında kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

33. dakikada Goiano'nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Berkan Emir'in soldan ceza alanına ortasında top üst direkten oyun alanına döndü. 

58. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında altı pasa hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle çıkardı.

62. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor golü buldu. Fatih Aksoy, Castro'dan kurtardığı topu sağ çaprazda hareketlenen Kone'ye kazandırdı. Kone, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı uzak direğe hareketlenen müsait durumdaki Yatabare'ye gönderdi. Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

74. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Sivasspor, sezonun ilk bölümünü lider tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de sürpriz ayrılık26 Aralık 2019 Perşembe 12:56
  • Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor26 Aralık 2019 Perşembe 09:36
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı25 Aralık 2019 Çarşamba 11:54
  • Mario Mandzukic Katar'a transfer oldu25 Aralık 2019 Çarşamba 10:17
  • Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi25 Aralık 2019 Çarşamba 09:41
  • Avcı ile devam24 Aralık 2019 Salı 12:13
  • "Hiçbir yönetici yanımda değil"24 Aralık 2019 Salı 12:12
  • Ahmet Nur Çebi: Bütün ülke rezaleti izledi23 Aralık 2019 Pazartesi 15:06
  • Selçuk İnan'dan veda kararı23 Aralık 2019 Pazartesi 11:54
  • Herkes haddini bilecek23 Aralık 2019 Pazartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti