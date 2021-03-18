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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Göztepe maçını final olarak görüyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı final olarak gördüklerini söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Göztepe maçını final olarak görüyor

Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan süreçte istedikleri yerde olmadıklarını belirtti.

Ligin bu yıl çok uzun geçtiğini aktaran Çalımbay, "Kendi adımıza çok sıkıntılı bir süreç geçti, zaman zaman zorlandığımız anlar oldu. Sakatlık, cezalılar, hastalık hemen hemen hepsini yaşadık." dedi.

"Kazanmamız gereken bir maç"
Devre arası transferlerini de olumlu yapamadıklarını ifade eden Çalımbay, "Çünkü devre arası transfer yapmak çok zor. Yapabildiğimizi yapmaya çalıştık. Şu anda bulunduğumuz yer istediğimiz bir yer değil, daha da yukarısını hedefliyoruz." diye konuştu.

Ligde 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Göztepe maçı bizim için final niteliğinde ve dönüm maçımız. Herkes bunun farkında. Son maçlarımızda da iyi mücadele ediyoruz. Tek sıkıntımız Göztepe maçı ve ondan sonra verilen ara. Milli maçtan önce oynanan maçlarda çok iyi şekilde konsantre olmak gerekiyor. Göztepe maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma, kazanmamız gereken bir maç. Eksiklerimiz var ama elimizdeki kadro da iyi oynuyor. Tek amacımız puan ya da puanlarla dönmek."

"Milli maç arasından sonra takımımız bir araya gelecek"
Takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Çalımbay, savunma oyuncusu Marcelo Goiano'nun sakatlığından dolayı futbolu bıraktığını anımsattı.

Defans oyuncularından sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye'nin milli maç arasından sonra sahalara dönebileceğini söyleyen Çalımbay, Caner Osmanpaşa'nın ise sakatlığının devam ettiği belirtti.

Gole dönük orta saha oyuncusu Casimir Ninga'nın sakatlığının bulunduğuna değinen Çalımbay, "Geneline baktığımız zaman durumları iyi. Milli takım arası sakatlar için büyük bir avantaj olur. Milli maç arası bittikten sonra bütün takımımız bir araya gelecek." şeklinde konuştu.

Çalımbay, ligde bundan sonra telafisi olmayan maçların oynanacağına dikkati çekerek, "Milli maç arasından sonraki maçlarımızın hepsi de telafisi olmayan maçlar, Trabzonspor ile başlayacağız. Takımıma güveniyorum, inanıyorum. Ne kadar sıkıntılar yaşasak da en iyi şeyleri yapmak istiyoruz. Bu seneki amacım Sivasspor'un ligi çok iyi bir yerde bitirmesi." ifadelerini kullandı.

"Taraftarsız oynanan maçlar tatsız, tuzsuz oluyor"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların taraftarsız oynandığını, tüm takımların bunun mağduriyetini yaşadığını dile getiren Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemiden önce sahamızda hiç mağlubiyet almadık. Taraftarımızla gerçekten çok iyi bütünleşmiştik, sonra her takımın yaşadığı şanssızlığı yaşadık. Taraftarsız oynanan maçlar tatsız, tuzsuz oluyor. Yeni bir şey çıktı en kötüsü de o, taraftarlar yok ama iki takımın da yedekleri ve yöneticileri var. Bazı maçlarda taraftar var gibi zannediyorsunuz. İnanılmaz şekilde bağırıyorlar, her ses de duyuluyor. Hakemlere bağıranlar çok oluyor, seyirci olmadığı zaman onlar sorun yaratıyor. İnşallah seyirci alınırsa tabii ki belirli aralıklarla seyirci alabilirlerse bu da ev sahibi takımlar için avantaj olabilir. Buradaki kararı verecek olan Sağlık Bakanlığı. Bizim artık daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor, herkese örnek olmamız gerekiyor. Öyle bir şey olursa çok memnun oluruz ama en küçük riski almadan yapılırsa olabilir."

Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı basına kapalı devam etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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