Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Hatayspor maçında takımına güveniyor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Hatayspor maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sahamızda oynayacağımız maçta kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız, gerekli riskleri de alacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile 3 Mart Çarşamba günü sahalarında oynayacakları maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

Takımından memnun olduğunu ve bunu skora yansıtmak istediklerini aktaran Çalımbay, ilk maçta da bunu yapmak istediklerini kaydetti.

"Takımıma güveniyorum"

Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile sahalarında yapacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulunan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Kolay maçlar değil bunlar, zor maçlar. Bu tür maçlardan pek çekinmiyorum çünkü takımıma güveniyorum. Böyle maçlarda çok iyi oynuyorlar. Hatayspor maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sahamızda oynayacağımız maçta kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız, gerekli riskleri de alacağız. Galatasaray maçı da aynı olacak. Her maç içerde, dışarda nasıl oynuyorsak bu maçlarda da galibiyet için oynayacağız. Takım olarak oyundan ve mücadeleden kopmadan, hep oyun içinde kalan bir takım hüviyeti içinde olacağız. Bugüne kadar çok zor maçlar oynadık, her şeyin farkındayız. Lig de yavaş yavaş bitiyor, tek sıkıntımız sakatlığı bulunan arkadaşlar, onun dışında bir sıkıntımız yok. Erdoğan Yeşilyurt'un da cezalı olması bizim için dezavantaj. İnşallah ligi iyi bir yerde bitireceğiz."