  • BIST 1.505
  • Altın 406,574
  • Dolar 7,2424
  • Euro 8,7223
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Hatayspor maçında takımına güveniyor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Hatayspor maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sahamızda oynayacağımız maçta kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız, gerekli riskleri de alacağız" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Hatayspor maçında takımına güveniyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile 3 Mart Çarşamba günü sahalarında oynayacakları maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

Takımından memnun olduğunu ve bunu skora yansıtmak istediklerini aktaran Çalımbay, ilk maçta da bunu yapmak istediklerini kaydetti.

"Takımıma güveniyorum"
Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile sahalarında yapacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulunan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Kolay maçlar değil bunlar, zor maçlar. Bu tür maçlardan pek çekinmiyorum çünkü takımıma güveniyorum. Böyle maçlarda çok iyi oynuyorlar. Hatayspor maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sahamızda oynayacağımız maçta kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız, gerekli riskleri de alacağız. Galatasaray maçı da aynı olacak. Her maç içerde, dışarda nasıl oynuyorsak bu maçlarda da galibiyet için oynayacağız. Takım olarak oyundan ve mücadeleden kopmadan, hep oyun içinde kalan bir takım hüviyeti içinde olacağız. Bugüne kadar çok zor maçlar oynadık, her şeyin farkındayız. Lig de yavaş yavaş bitiyor, tek sıkıntımız sakatlığı bulunan arkadaşlar, onun dışında bir sıkıntımız yok. Erdoğan Yeşilyurt'un da cezalı olması bizim için dezavantaj. İnşallah ligi iyi bir yerde bitireceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı01 Mart 2021 Pazartesi 10:40
  • Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor01 Mart 2021 Pazartesi 10:12
  • Süper Lig'de görünüm01 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Derby Countyli futbolcu Kazım Kazım sosyal medyada ırkçı saldırıya maruz kaldı28 Şubat 2021 Pazar 16:37
  • Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor28 Şubat 2021 Pazar 14:39
  • Kazım Kazım İngiltere'de ikinci baharını yaşıyor28 Şubat 2021 Pazar 14:39
  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu28 Şubat 2021 Pazar 14:38
  • Fatih Karagümrüklü Borini performansıyla dikkati çekiyor28 Şubat 2021 Pazar 14:38
  • Ampute Milli Futbol Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz şampiyonluk hakkında iddialı konuştu28 Şubat 2021 Pazar 13:10
  • Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya28 Şubat 2021 Pazar 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti