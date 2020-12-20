  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Konyaspor maçında galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirtti.
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Konyaspor maçında galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirtti.

Kulünün resmi internet sitesine açıklama yapan Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden diğer takımlar gibi kendilerinin de olumsuz etkilendiğini aktardı.

Çalımbay, böyle bir süreçte lig maçlarını oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Çok zorluklar yaşadık. Bazı maçlara 13-14 kişi çıktık. Şimdi biraz daha rahatız." ifadesini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de şanssızlıklar yaşadıklarına değinen Çalımbay, "Avrupa kupalarından tabii ki elenmek istemezdik. Son 2 maçta oyuncu bakımından şanssızlıklar yaşadık. Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacağımıza inanıyordum ama böyle şanssızlıklar yaşayacağımızı da düşünemedik. Avrupa'da bir şeyler yapmak için çok uğraştık, ülkemize puan da kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan"
Rıza Çalımbay, artık lige odaklandıklarını ve yarın deplasmanda Konyaspor ile zor maça çıkacaklarını aktardı.

Hedeflerinin 3 puan olduğunu açıklayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor da sezon başındaki gibi değil, toparlandı. Benim de yakından tanıdığım bir takım. Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan. Başka bir şey düşünmüyorum onu da almak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya'da gerçekleştireceğiz."

Ziraat Türkiye Kupası'na da değinen ve son 16 turunda eşleştikleri Adana Demirspor'un Süper Lig'e yakın bir kadrosu olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Bunu da Trabzon'da gösterdiler. Adana Demirspor maçı da kolay olmayacak, iyi oynuyorlar, dikkat edeceğiz. Finale kadar tüm maçları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar eksiklerin aramıza döneceğini ve takımın toparlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu süreçte takımdan uzak kaldığını belirterek, tüm yardımcılarına güvendiğini ve hiçbir sıkıntı yaşamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli güreşçiler Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:56
  • TFF, Digiturk'un yükümlü olduğu ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:55
  • Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:55
  • Milli güreşçiler, Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda takım halinde dünya ikincisi oldu19 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanından puansız ayrıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Galatasaray 7 resmi maç sonra kaybetti19 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
  • Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’e geldi18 Aralık 2020 Cuma 21:13
  • Schalke 04 teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi18 Aralık 2020 Cuma 16:27
  • Hamit Altıntop: Kesinlikle hedef Katar 202218 Aralık 2020 Cuma 16:08
  • Futbolculardan yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesine '1 dakikalık' protesto18 Aralık 2020 Cuma 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti