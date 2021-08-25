Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Kopenhag'a konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Karşılaşma için bugün özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag’a gidecek Sivas temsilcisi, TSİ 19.00'da Parken Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa kupalarında daha önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.

Sivasspor'un Avrupa serüveni

2007-2008 sezonunu teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalırken, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.