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Sivasspor yarın Malatyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Sivasspor yarın Malatyaspor'u konuk edecek

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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