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Sivasspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Sivasspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var.

Sivasspor'da 1 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, biri sakat, diğeri sarı kart cezalısı 2 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak. 

Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, savunma oyuncusu Ziya Erdal da sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sivas ekibinde 2 oyuncu ise Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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