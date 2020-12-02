Sivasspor'da 2'si futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Açıklamada, "Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadesi aktarıldı.
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