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Sivassporlu Hakan Arslan rakip fileleri boş geçmiyor

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'de attığı gollerle dikkati çekiyor. Arslan takımının Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Sivassporlu Hakan Arslan rakip fileleri boş geçmiyor

Sivasspor'un Süper Lig'in 19. haftasında dün Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol atma başarısı gösteren takım kaptanı Hakan Arslan, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. 

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlıların deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı ve sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmalarda birer, iç sahada Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ettiği maçta da iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de 228 kez forma şansı yakaladı
Kariyerinde 228 Süper Lig maçında forma şansı bulan 32 yaşındaki oyuncu, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 37 kez havalandırırken, Türkiye Kupası'nda görev yaptığı 45 karşılaşmada ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'da ligde 5 gollü Hakan Arslan'ın yanı sıra hücuma dönük orta saha oyuncusu Max Gradel'in 5, bir diğer orta saha oyuncusu Faycal Fajr'in 3, Malili forvet Mustapha Yatabare'nin 2, Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Ziya Erdal ile orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un birer golü bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılarda Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode, bu sezon Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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