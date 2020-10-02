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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Lig'inde I Grubu'nda yer alacak temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv oldu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Temsilcimiz Sivasspor'un grup aşamasındaki rakipleri; Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv oldu.

İŞTE GRUPLAR:

A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofya
B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk
C Grubu: Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Be'er Sheva, Nice
D Grubu: Benfica, Standart Liege, Rangers, Lech Poznan
E Grubu: PSV, PAOK, Granada, Omonia Nicosia
F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk
H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, SİVASSPOR
J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp
K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger
L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec

Maçlar ne zaman oynanacak?

1. Hafta: 22 Ekim
2. Hafta: 29 Ekim
3. Hafta: 5 Kasım
4. Hafta: 26 Kasım
5. Hafta: 3 Aralık
6. Hafta: 10 Aralık

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