Sivas'ta 18 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararının alınmasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı alınma kararı sonrasında Sivaslılar güzel havayı da fırsat bilerek alışverişe çıktı. Kent merkezinin işlek olduğu cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar tam kapanma kararını yerinde bulduklarını ve vaka sayılarına etki edeceğini düşündüklerini söyledi.

Gezintiye çıkan Salih Fişne (19), "İnsanların bu dönem içerisinde giderek bunaldığını ve çok daha sabırsız olduğunu düşünüyorum. Üzerine 18 günlük tam kapanma da gelince herkes kendisini dışarı attı. Kısıtlamanın rakamlara yansıyacağını düşünüyorum ancak bu kesin çözüm olmayacak" dedi.

'VAKA SAYILARININ DÜŞECEĞİNE İNANIYORUM'

Güzel havanın etkisiyle yürüyüşe çıktığını belirten Ahmet Özpay (62) ise "Halkımız çok zor durumda. Bu pandemi bizleri perişan etti. Kısıtlama sonrasında vaka sayılarının da düşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kalabalık için endişe eden Şenol Benli (55) de "Bu yoğunluğa hiç anlam veremiyorum. Yoğunluk olmasının da iki nedeni var. Sanki bu kısıtlama günlerinde aç kalacakmışız gibi bir telaş hâkim. Bu kısıtlama günlerinde halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, kasap, fırın gibi gıda ürünleri temin edeceğimiz yerler açık. Bir diğer etken ise havanın çok güzel olması. Neticede ülke olarak kısıtlamadan başka çaremiz kalmadı. Bir vatandaş olarak bu alınan kararı destekliyorum" ifadelerini kullandı.