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Sivas'ta, 5 yerleşim yerinde seçimler yenilenecek

Sivas'ta, 1 mahalle ile 4 köyde 31 Mart Pazar günü yapılan seçim, çeşitli nedenlerle yenilenecek. Seçim günü, 2 Haziran Pazar olarak belirlendi.
Sivas'ta, 5 yerleşim yerinde seçimler yenilenecek

Kent merkezindeki Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Gümüşdere, Kumyurt ve Hafik Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt köyünde ise aza seçimi yeniden yapılacak. Merkeze bağlı Akpınar köyünde azaların istifa etmesi, Hafik ilçesine bağlı Bayramtepe köyünde seçilen muhtarın yaşamını yitirmesi, diğer yerlerde ise kazanan muhtar adaylarının adli kayıtları olması nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. 

Konu hakkında açıklama yapan Seçim İl Müdürü Mehmet Özkan, "2 Haziran'da söz konusu yerlerde seçimler yapılacak. Saat 08.00'de oy verme işlemi başlıyor saat 17.00'de sona erecektir. İlgili mahalle ve köy sakinleri, oylarını sandık başlarına giderek kullanabilirler. 17.00'den sonra sandık açılarak sayımlar yapılacak ve bu yerlerdeki seçim süreci tamamlanmış olacak" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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