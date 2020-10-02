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Sivas'ta ayçiçeğinin ekim alanı genişliyor

SİVAS'ta, Vali Salih Ayhan'ın katılımıyla 2 bin dönüm araziye ekilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Vali Ayhan, ayçiçeği yetiştirilen alanın 1 yılda 6 bin dekarden 35 bin dekara çıktığını söyledi.
Sivas'ta ayçiçeğinin ekim alanı genişliyor

Sivas'ta, ayçiçek üretiminde söz sahibi olmak için çalışmalar sürdürülüyor. Tarım sektöründeki çalışmaları desteklemek için sıklıkla çiftçiler ile bir araya gelen Vali Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Merkez Yaramış köyünde düzenlenen ayçiçeği hasadı programına katıldı. Vali Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile biçerdöver makinesinin başına geçerek 2 bin dönümlük arazide ayçiçeği hasadı yaptı. 

Çiftçilerin alın terinin döküldüğü tarlalarda, birlikte bereketli bir ayçiçeği hasadı yaptıklarını belirten Vali Salih Ayhan, "Sivas geniş bir coğrafyaya ve bir milyon dekar ekilebilir bir araziye sahip. Dolayısıyla ürün deseni anlamında Türkiye'nin en zengin illerinden birisi. Hububatta Kangal, şeker pancarında Şarkışla- Gemerek bölgesi, Kelkit Vadisinde ise meyve ve sebze üretimi var. Türkiye'de ilk onda birçok ürünümüz var. Katma değeri yüksek bir ürün olan ayçiçeğinin 2019 yılında 6 bin dekar civarı alanda ekimi varken şu an bu rakam 35 bin dekara çıktı. Arazi altyapısının güçlü olması, göletlerin, barajların yapılması ve modern sulama sistemi ile birlikte ekilebilir arazimiz iyi seviyeye geldi. Sivas topraklarının suyla buluştuğunda çok bereketli olduğunu görüyoruz. Sivas, tarım ve hayvancılıkta üs olacak, bir cazibe merkezi olacak. Şu an deniz gibi uçsuz bucaksız yek pare 2 bin dönümlük ayçiçeği tarlasının içerisindeyiz. Çiftimiz, katma değeri yüksek ürün üretmenin heyecanını yaşıyor. Alın teriyle çalışan, emek harcayan ve bu verimli topraklara değer katan her çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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