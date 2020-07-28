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Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu

SİVAS'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan bıçak bileme tezgahları ve bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.
Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Sivas'ta, Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçaklarını keskinleştirmek için bileyicilerin yolunu tuttu. Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri, bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, bıçaklarını getirenler dükkanlara teslim edip sıraya giriyor. Bilenen bıçaklar paketlenerek, sahiplerine teslim ediliyor.

Kentte 3 nesildir bıçakçılıkla uğraşan Hasan İnanıcı, bileme işlerinin bu sene iyi olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'ndan dolayı aşırı bir yoğunluk var. İnsanların son günlere bırakmamasını istiyoruz. Bıçaklarını bildikleri, güvendikleri ustalara götürmelerini istiyoruz. Sokak aralarında kendilerini bileyici olarak tanıtanlara yaptırmasınlar. Güvenilir ustalara yaptırsınlar. Çünkü biz bıçakları kesinlikle yakmıyoruz. Bıçak yanarsa suyu kaçar ve güzel kesim kesinlikle olmaz. Keserken hayvanı murdar eder, hayvan zorluk çeker. Bıçak işlerini son günlere bırakmasınlar. Kendilerini sokak aralarında bileyici olarak tanıtanlara kesinlikle bu işi yaptırmasınlar" dedi. 

Kurban Bayramı için bıçak bileme mesaisinin 20 gün önce başladığını belirten Emre Göçere ise, "Kurban Bayramı'ndan dolayı işlerde şu anda yoğunluk var. Bu yoğunluk 15-20 gün öncesinden başladı. Virüsten dolayı millet kalabalıktan kaçtığı için şimdi yeni yeni geliyorlar. Yoğunluk devam ediyor. İtinayla güzellikle müşterilerimizin kurban bıçaklarını hazırlıyoruz" diye konuştu.

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