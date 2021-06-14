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Sivas'ta çöken yolda 22 metrelik çukur oluştu

SİVAS'ta bir süre önce zemin etüt çalışmalarında altında boşluk olduğu tespit edilen yolun çökmesi sonucu 10 metre genişliğinde ve yaklaşık 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sivas'ta çöken yolda 22 metrelik çukur oluştu

Olay saat 19.30 sıralarında Dedebalı Mahallesi 16'ncı sokak üzerinde meydana geldi. Sivas Belediyesi'nin daha önceden planladığı köprü projesi zemin etüdü çalışmalarında altında boşluk olduğu tespit edilen yol çöktü. Yolda yaklaşık 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolun çökmesinin ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun bulunduğu sokak ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayda daha önceden alınan tedbirler nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken belediye ekipleri kontrollü bir şekilde göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

Yapılan sincelemede ise çökmenin yolun altından geçen kanalizasyon hattındaki kaçaktan meydana geldiği tespit edildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de olay yerine gelerek incelemeler de bulundu. Başkan Bilgin, "Yeni bir alana geçişi sağlamak için köprü yapımı hem de Sait Paşa köprüsünü genişletmek adına mevcut ihalemizi yaptık. Ekiplerimiz zemin etüdü çalışmalarını yaparken burada oluşan mevcut göçüğü daha önceden tespit ettiler. Bugün de gerekli tedbirler alınarak köprü inşaatı başlamadan yapılacak alt yapı çalışmalarını daha sağlam yapmak adına yapılan çalışma öncesi bir göçük oluştu. Öncesinde alınan tedbirler doğrultusunda can kaybı yaşanmadı. Hızlı bir şekilde ekiplerimiz olaya müdahale etti. Şu anda yaklaşık 10 metre çapında, 22 metre derinliğinde bir göçük var ve altında da su var. Daha önce altındaki sebebi teknik olarak tespit edemedik ama ya bir kaçak var ya da 22 metre derinliğinde bir obruk var. İnşallah bugün mevcut kanalizasyon hattını yeni hatta bağlayacak şekilde çalışmalar başladı. Çevredeki evler ve dükkanlar için bir tehlike varsa gerekli incelemelerden sonra tedbirler alınacak. Burada yapılan çalışma sonucu alttaki oluşan boşluk çok daha büyük kazalara yol açmadı" dedi.

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