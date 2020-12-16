  • BIST 1.404
  • Altın 465,815
  • Dolar 7,7770
  • Euro 9,4869
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Sivas’ta devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor

Sivas’ta 2020 yılında çeşitli sebeplerden dolayı dışarıda kalmış veya evi olmayan 547 kişi, Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz konakladı.
Sivas’ta devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden gelen sığınmacılar, yolda kalan mağdurlar, diğer il ve ilçelerden hastane işlemleri için gelenler, eşinden şiddet görmüş ya da doğal afet sonucu dışarda kalmış kişiler, SYDV’nin anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz misafir ediliyor.

Oteli gezen Vali Salih Ayhan, işletme sahibi ve vakıf yöneticilerinden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayhan, burada yaptığı açıklamada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla mağdur vatandaşlara devletin şefkatli elini uzattıklarını belirtti.

Herhangi bir nedenle devletine sığınma gereği hisseden vatandaşlara anlaşmalı oldukları otelde konaklama imkanı sağladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

“2020 yılı içerisinde 547 vatandaşımıza bu minvalde hizmet verildi. 36 vatandaşımız da an itibarıyla konaklama ihtiyacını buradan gideriyor. Bu vatandaşlarımız için yaklaşık 500 bin lira kaynak ayırdık. Helali hoş olsun. Biz bunu ibadet olarak görüyoruz. Sivas'ta kimse aç ve açıkta kalmaz. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde burada misafir ediyoruz. Bu duruma düşen vatandaşlarımız, vakfımızın 7 gün 24 saat açık olan 08502241058 numaralı telefonunu araması yeterli.”

Ziyarette, SYDV Müdürü Sudi Yıldız da yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rengarenk Afyon Konakları 'sema' gösterisiyle Mevlevilik atmosferine büründü16 Aralık 2020 Çarşamba 12:52
  • Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51
  • 'Kozmik Oda'da kumpas' davası hükmü istinafa taşındı16 Aralık 2020 Çarşamba 12:51
  • Sivas’ta devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor16 Aralık 2020 Çarşamba 12:50
  • Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti16 Aralık 2020 Çarşamba 12:49
  • Terör örgütü YPG/PKK Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge'ye ağır silahlarla saldırdı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:42
  • İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı olayında yeni mütalaa16 Aralık 2020 Çarşamba 11:41
  • Tunceli'de yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza16 Aralık 2020 Çarşamba 11:33
  • Emine Erdoğan: Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip16 Aralık 2020 Çarşamba 11:33
  • AFAD 11 yaşında16 Aralık 2020 Çarşamba 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti