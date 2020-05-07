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Sivas'ta etçil 'sarıkız' örümceği görüntülendi

Sivas'ın Divriği ilçesinde, et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız' görüntülendi.
Sivas'ta etçil 'sarıkız' örümceği görüntülendi

Divriği ilçesi Şahinköy köyünde, halk arasında "sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek görüldü. Köy sakinlerinden Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı sarıkız örümceğini fark ederek, cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Daha önce de köyde gördüğü bu örümceğin normal örümceklerden büyük olduğunu söyleyen Ardıç, "Birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığımda bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu ve baygınlık yaşar gibi olmuştum" dedi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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