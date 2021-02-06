Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'

SİVAS'ta, genç girişimci Seyfullah İkbal Aktaş (21), iş yerinde ahşaptan 'kedi oteli' adını verdiği barınaklar üretiyor.

Gökçebostan Mahallesi'nde reklamcılık işiyle uğraşan Seyfullah İkbal Aktaş, kış aylarında dondurucu soğuktan sokak kedilerini korumak amacıyla içerisinde soğuk almasını engelleyen malzemeler ile 'kedi oteli' ismini verdiği barınak üretti. Dört girişten oluşan 'kedi oteli' ile hayvanların barınması sağlanırken, önlerine yapılan yemek ve su kabı da beslenmeye olanak sunuyor. Dış tarafı tamamen ahşaptan yapılan, pencereleri şeffaf pleksi ile kapatılan, tabanı ise nanotik kumaş ile kaplanan barınak ile sokak hayvanlarının soğuktan korunması amaçlanıyor. 'Kedi oteli'nin maliyetinin yüksek olduğunu belirten İkbal, tüm sokaklara bu barınaklardan bırakabilmek için destek bekliyor.

'MALİYETİ BİZİM İÇİN FAZLA, GEREKLİ İHTİYACI KARŞILAYAMIYORUZ'

Proje hakkında bilgi veren Seyfullah İkbal Aktaş, "Sivas'ın şartlarını herkes biliyor. Kış yoğun yaşanıyor. Sokakta kalan kedi ve köpeklerimiz için böyle bir çalışma yaptık. Onları soğuk havadan, açlıktan ve susuzluktan korumak lazım. 2 gün süren tasarımımız sonrasında yapımına geçtik. Zeminini nanotik kumaşla kapladık. Dışını ise 6 milimetre kalınlığında ahşapla yaptık. Kar ve yağmurdan etkilenmemesi için vernikle kapladık. Bu şekilde de içeriyi sıcak tutmasını sağladık. Yapımını görenlerden talep var. Bunu hayrıma yaptığım için sadece maliyetini hesapladım ve bir evin maliyeti 150 TL'yi buluyor. Gönül ister ki tüm şehre biz yapıp dağıtalım ama maliyeti bizim için biraz fazla ve gerekli ihtiyacı karşılayamıyoruz. Bu yüzden de destek bekliyoruz" diye konuştu.

Mahallelerde çok fazla kedi bulunduğunu dile getiren Aktaş, "Dışarıda gördüğüm kadarıyla kartonlardan yapılan evlerde kalabilmek için hayvanlar kavga ediyor. Bu yüzden de dört girişli yaptım ki sokak hayvanları rahatça kalabilsin. Sadece maliyetinin karşılanmasını istiyoruz ve bu şekilde Sivas'ın tüm mahallerine böyle bir hizmet vermeyi düşünüyorum" dedi.