Sivas'ta hasta yakınları, acil serviste özel güvenlikçilere saldırdı

SİVAS Numune Hastanesi'nin acil servisine tedaviye getirilen Y.Ö.'nün (43) yakınları, iddiaya göre kalabalık oluşturulmaması için kendilerini uyaran özel güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Olay saat 19.30 sularında Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ayağında kırık şüphesi bulunan Y.Ö., hastanenin acil servisine müracaat etti. Hastayla birlikte acil servise gelen yakınlarını, iddiaya göre güvenlik personeli içeride kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada hasta yakınları, 6 özel güvenlik elemanına saldırarak, acil servisin içerisindeki malzemelere de zarar verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olay sonrasında hasta yakınlarından 2’si kadın toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay, hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

VALİ AYHAN: HESABI SORULACAK

Sivas Valisi Salih Ayhan, olayın ardından Numune Hastanesine giderek bilgi aldı. Saldırıya uğrayan özel güvenlikçilerle görüşen Vali Ayhan Olayı takip edeceğiz. Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazan'ın ilk gününün son saatlerinde yaşanılan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Emniyet, faillerin göz altında tutulması ile ilgili gerekeni hemen yaptı. Üzülmemek elde değil, 1 yıldır sağlıkçılarımızın gecesi yok gündüzü yok. Bu kadar şiddeti ve taşkınlığı hak etmiyorlar. Suçlulara hesabı sorulacaktır” ifadelerini kullandı.