  • BIST 105.543
  • Altın 377,551
  • Dolar 6,8137
  • Euro 7,5073
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 24 °C
»

Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi Sivas'ta da görüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmada arazide herhangi bir meteor bulgusuna rastlanmadı. 
Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı

Sivas'ta dün saat 20.30 sıralarında Gürün, Kangal ve Şarkışla başta olmak üzere çeşitli bölgelerden meteor düştüğüne dair ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Gürün ilçesine bağlı Karadoruk ve Konakpınar köyü civarında araştırma yaptı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde de 2 köy arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Konakpınar köyü halkından Güzel Koçak (52), "Dün akşam saatlerinde bir ışık görülmüş. Ama biz görmedik. Genelde dışarıdayım ama göremedim. Ekipler arama yaptı ama bir şeye rastlanılmamış. Daha önce böyle ışıklar görüyorduk ama düştüğünü görmedik" dedi.

AFAD ekipleri de il genelinde yaptığı araştırmada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şili'de 111 yaşında bir kadın koronavirüsü yendi28 Mayıs 2020 Perşembe 12:52
  • Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor28 Mayıs 2020 Perşembe 12:38
  • Adana'da sıcak hava narenciyeyi olumsuz etkiledi28 Mayıs 2020 Perşembe 12:37
  • Tiroid hormonlarının üretimi için iyot şart28 Mayıs 2020 Perşembe 12:10
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00
  • Din görevlileri heyecanla cemaati bekliyor28 Mayıs 2020 Perşembe 11:47
  • Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili olacak28 Mayıs 2020 Perşembe 09:42
  • Fethin Yıldönümünde Mahzun Ayasofya28 Mayıs 2020 Perşembe 05:12
  • Kelebeğin Son Çırpınışları28 Mayıs 2020 Perşembe 03:57
  • Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs tespit edildi27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti