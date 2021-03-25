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Sivas'ta istinat duvarı park halindeki kamyonetin üzerine yıkıldı

SİVAS'ta istinat duvarı, park halindeki bir kamyonetin üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Sivas'ta istinat duvarı park halindeki kamyonetin üzerine yıkıldı

Olay, saat 18.30 sıralarında Gökçebostan Mahallesi Ruhsati Baba Caddesi’nde meydana geldi. Kentte çay ocağı işleten İlkay K., 34 BC 7589 plakalı kamyonetini istinat duvarının yanına park etti. Daha sonra bölgeden uzaklaşan İlkay K., geri döndüğünde istinat duvarının kamyonetin üzerine yıkıldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin üzerine devrilen taş ve toprağın kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldırım, "Ben evden markete gitmek için çıktım. Şoförün kamyoneti buraya park ettiğini gördüm. Daha sonra markete gidip, döndüğümde kısa bir süre içinde duvarın kamyonetin üzerine devrildiğini fark ettim. Allah'tan yaralı ve ölü yok" dedi.

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