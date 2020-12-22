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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü. Cumhuriyet Meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, hazırlıksız yakalanan yayalar yürümekte zorluk yaşadı. Kar yağdığını gören vatandaşlar sokağa çıkarak meydanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca İmranlı ilçesinde de yoğun kar yağışı kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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