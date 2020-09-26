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Sivas'ta kavga ihbarına giden sağlık personeline saldırı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, 3 şüpheli kavgada yaralandıkları için çağırılan sağlık ekibine saldırdı, ambulansa da zarar verdi. Gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakılırken, Vali Salih Ayhan olayı kınadı.
Sivas'ta kavga ihbarına giden sağlık personeline saldırı

İlçe merkezinde Esentepe Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgada yaralanan Ö.C., B.E. ve R.Ö, içerisinde sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken ambulansta hasar oluştu. Sağlık personeli, kendilerine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C., B.E. ve R.Ö, adliyeye sevk edildi. Haklarında, "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak, "Dün gece saatlerinde kendilerine yardım etmek üzere olay yerine intikal eden sağlık görevlilerimize saldıran kendini bilmezlere gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Fedakarlık örneği sağlık görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

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