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Sivas'ta kene görüldüğü iddia edilen cami ibadete kapatıldı

Sivas'ta kene görüldüğü iddia edilen Ensar Cami, ilaçlama yapılıp 2 gün süreyle ibadete kapatıldı.
Sivas'ta kene görüldüğü iddia edilen cami ibadete kapatıldı

Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü. İhbar üzerine cami ve bahçesi, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı. 2 gün de ibadete kapatıldı.

Caminin kapısına, "Değerli cemaatimiz. Camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz cuma günü ibadete açılacaktır" yazısı asıldı. 

'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

İl Müftü Vekili Ünal Tan, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle cami bahçelerinde namaz kılındığını hatırlatarak, "İl genelinde keneyle ilgili tedbir amaçlı ilaçlama yapmayı düşündük. İlaç siparişlerimizi verdik ama bazı arkadaşlarımız kendiliğinden ilaçlamaya başlamış. Genel anlamda tüm haşerelere karşı alınan tedbir. Genel olarak yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi. 

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