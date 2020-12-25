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Sivas'ta kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala cadde ve pazar yerlerinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Sivas'ta kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Bu hafta dördüncüsü uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sivas kent merkezinde vatandaşlar Atatürk Caddesi, İnönü Bulvarı, otobüs durakları ve sebze hali civarında kalabalık görüntüler oluşturdu. Saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyenler sebze hali, manav, market ve kasaplara akın etti. Özellikle balık tezgahlarına ilginin yoğun olduğu görüldü. Akşam saatleri ile yoğunluğun ve alışveriş telaşının da artığı gözlemlendi. 

Sebze halinde alışveriş yapan Ahmet Toyran, "Çarşıda yoğun bir ilgi var, şu anda telaş içindeyiz. Alışverişimizi yaptık, cumartesi ve pazarı evde geçireceğiz. İnşallah sağlıklı sıhhatle bu virüsten kurtarırız. Halk olarak hepimizin tedbirlere uymasını diliyorum" dedi.

Alışveriş için sokağa çıktığını belirten vatandaşlar ise koronavirüsün bir an önce hayatlarından çıkmasını istediklerini belirtti.

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